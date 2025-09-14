Katilin savunması pes dedirtti! Acılı babanın sözleri ise yürekleri yaktı: Keşke beni öldürseydi!
Tüyler ürperten vahşet Bursa'da yaşanmıştı. Kar maskesi takarak girdiği tekel bayisinden içki çalıp kaçan, kendisini yakalamak isteyen iş yeri sahibinin oğlu Serdar Sülün'ü (36) 7 bıçak darbesiyle öldüren Ömer Candar (25), hakim karşına çıktı. “Kaçarken Serdar Sülün önüme geçip yumruk atarak beni yere düşürdü. Bu sırada elini beline getiricine bıçak çıkartacağını düşünüp yanımdaki çakıyı rastgele salladım. Neresine isabet ettiğini bilmiyorum. Pişmanım ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Acılı babanın sözleri ise yürekleri dağladı. İşte davanın detayları...
Olay, 13 Şubat saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Nurettin Sülün'ün işlettiği tekel bayisine arkadaşı M.C.D. ile birlikte gelen kar maskeli Ömer Candar, dolaptan aldığı 2 şişe içkiyi montunun içine saklayıp çıktı. İddiaya göre Candar kaçarken, arkadaşı dükkanın önünde bekledi. Durumu fark eden Nurettin Sülün, telefonla oğlu Serdar Sülün'ü arayıp durumu haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Sülün, Ömer Candar ile sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Candar yanındaki bıçakla Sülün'ü 3'ü kalbinden olmak üzere 7 yerinden bıçaklayıp, arkadaşıyla kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Serdar Sülün kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
TAKSİYE BİNERKEN YAKALANDI
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer Candar ile yanındaki arkadaşı M.C.D.'yi olaydan yarım saat sonra Ankara Yolu Caddesi'nde taksiye binip kaçmak isterken, suç aletiyle birlikte yakaladı. 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Candar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ömer Candar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.