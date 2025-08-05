"Katilsiz cinayet!" Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde geçen yıl korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Türkiye'nin konuştuğu, günlerce gündemden düşmeyen bu acı olay, hala "katilsiz cinayet" olarak yargı tarihinde yerini koruyor. Soruşturmalar sonucunda 19 kişi hapis cezası alsa da, küçük Narin'i kimin neden öldürdüğü hala aydınlatılamadı. Cinayet dosyası şu anda Yargıtay'da ve tüm ülke adaletin tecelli etmesini bekliyor...

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!
Hüseyin KAÇAR

Türkiye'nin konuştuğu ve günlerce gündemden düşmeyen Narin Güran, geçen yıl Ağustos ayında kuzenleri ile çıktığı Kuran kursundan evine dönerken, ortadan kayboldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Narin'in yaşadığı Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nün tamamının ifadesi alındı, ancak küçük kızın izine bir türlü rastlanmadı. Hep bir sağ olma umuduyla aramalar yapılırken, Narin'in amcası dönemin muhtarı Salim Güran'ın aracında küçük kızın DNA'sı çıktı.

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

Amca Salim Güran gözaltına alındı ve tutuklandıktan 5 gün sonra ise, Narin'in cansız bedeni 8 Eylül sabahı evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere siyasi parti temsilcileri, bakanlar, devletin üst düzey makamları Narin'in katil ya da katillerinin bir an önce bulunması yönünde açıklamalar da bulundu. Jandarma önce komşu Nevzat Bahtiyar'ı ardından Narin ailesinden gözaltılar yaptı.

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

Aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan incelemede, Narin'in kaybolduğu gün yani 21 Ağustos günü korkunç bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Küçük kız, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla köyünde toprağa verildi.

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

BİR YIL GEÇTİ, KATİLDE YOK, NEDENİ DE YOK

Bir Cumhuriyet Başsavcıvekili, 3 savcı ve jandarmanın yanı sıra Ankara'dan gelen 'özel ekip' cinayet soruşturmasını yürüttü. Ancak, yapılan çalışmalara rağmen katil ve cinayetin nedeni bir türlü ortaya çıkarılamadı. Tutuklu Nevzat Bahtiyar, Narin'i cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını ve dere yatağına gömdüğünü iddia etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, 'katili ve nedeni bilinmeyen' iddianame hazırladı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza alan 4 sanık, savcılığın başvurusu üzerine farklı kentlerdeki cezaevine nakledildi. Katili ortaya çıkarılmadan verilen kararla ilgili mahkeme, 1050 sayfalık bir gerekçeli karar hazırladı. Anne, ağabey ve amcanın Narin'i iştirak halinde öldürdüğüne yer verilen gerekçeli karar Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Mayıs ayında Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan duruşmada, yerel mahkemenin verdiği karar onandı ve dosya Yargıtay'a gönderildi.

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

CİNAYETLE İLGİLİ 19 KİŞİ CEZA ALDI

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran cinayet suçundan hapis cezası alırken, soruşturma kapsamında aralarında Nevzat Bahtiyar ile Narin'in yakın akrabalarının da olduğu 16 kişi ise, suçluyu kayırma ve delilleri yok etme suçundan çeşitli hapis cezaları aldı. Diyarbakır Barosu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Güran ailesinin avukatları, yaptıkları başvura da Nevzat Bahtiyar'ın da iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ceza almasını istedi.

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

DARA KAMERALARI YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Narin'in patikayı çıktı mı çıkmadı mı tartışmaları yargılamalar sırasında ve sonrası da hep tartışma konusu oldu. Güran ailesinin avukatları Narin'in Nevzat Bahtiyar tarafından patikayı çıkmadan alı konularak öldürüldüğünü savundu. Bu nedenle olay saatine ait Dara-2 Askeri Üssün kamera kayıtları incelenmek üzere Hindistan'a gönderildi. Hindistan merkezli Brilliant Forensic Investigation (BFI) firması, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyada yer alan Dara-2 askeri üssü ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. Hazırlanan raporda, Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ı karşıladığı ve ahıra götürüp aşağı attığına yer verildi.

Katilsiz cinayet! Tüm Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

NARİN TÜRKİYE'NİN KIZI OLDU

Adli Tıp uzmanlarınca yapılan detaylı incelemede, boğularak ve yaklaşık 1,5 dakikada yaşamını yitirdiği belirtilen Narin Güran'dan geriye kurstan çıktığı son görüntüleri kaldı. Defin edildiği Tavşantepe Köyü'ndeki mezarı valilik tarafından kısa sürede yapılan ve yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Narin Güran, artık Türkiye'nin kızı olmuştu. Adına şarkılar yapıldı, televizyon ekranlarındaki dizilerde, Narin'e dikkatler çekildi.