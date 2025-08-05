"Katilsiz cinayet!" Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde geçen yıl korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Türkiye'nin konuştuğu, günlerce gündemden düşmeyen bu acı olay, hala "katilsiz cinayet" olarak yargı tarihinde yerini koruyor. Soruşturmalar sonucunda 19 kişi hapis cezası alsa da, küçük Narin'i kimin neden öldürdüğü hala aydınlatılamadı. Cinayet dosyası şu anda Yargıtay'da ve tüm ülke adaletin tecelli etmesini bekliyor...
Türkiye'nin konuştuğu ve günlerce gündemden düşmeyen Narin Güran, geçen yıl Ağustos ayında kuzenleri ile çıktığı Kuran kursundan evine dönerken, ortadan kayboldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Narin'in yaşadığı Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nün tamamının ifadesi alındı, ancak küçük kızın izine bir türlü rastlanmadı. Hep bir sağ olma umuduyla aramalar yapılırken, Narin'in amcası dönemin muhtarı Salim Güran'ın aracında küçük kızın DNA'sı çıktı.
Amca Salim Güran gözaltına alındı ve tutuklandıktan 5 gün sonra ise, Narin'in cansız bedeni 8 Eylül sabahı evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere siyasi parti temsilcileri, bakanlar, devletin üst düzey makamları Narin'in katil ya da katillerinin bir an önce bulunması yönünde açıklamalar da bulundu. Jandarma önce komşu Nevzat Bahtiyar'ı ardından Narin ailesinden gözaltılar yaptı.
Aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan incelemede, Narin'in kaybolduğu gün yani 21 Ağustos günü korkunç bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Küçük kız, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla köyünde toprağa verildi.