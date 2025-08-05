"Katilsiz cinayet!" Tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davası yargı tarihine geçti!

BİR YIL GEÇTİ, KATİLDE YOK, NEDENİ DE YOK Bir Cumhuriyet Başsavcıvekili, 3 savcı ve jandarmanın yanı sıra Ankara'dan gelen 'özel ekip' cinayet soruşturmasını yürüttü. Ancak, yapılan çalışmalara rağmen katil ve cinayetin nedeni bir türlü ortaya çıkarılamadı. Tutuklu Nevzat Bahtiyar, Narin'i cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını ve dere yatağına gömdüğünü iddia etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, 'katili ve nedeni bilinmeyen' iddianame hazırladı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza alan 4 sanık, savcılığın başvurusu üzerine farklı kentlerdeki cezaevine nakledildi. Katili ortaya çıkarılmadan verilen kararla ilgili mahkeme, 1050 sayfalık bir gerekçeli karar hazırladı. Anne, ağabey ve amcanın Narin'i iştirak halinde öldürdüğüne yer verilen gerekçeli karar Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Mayıs ayında Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan duruşmada, yerel mahkemenin verdiği karar onandı ve dosya Yargıtay'a gönderildi.