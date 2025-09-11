Kayınpederi tarafından katledilen Başak toprağa verildi: Anne ve babası mezarı başında sinir krizleri geçirdi!

Ankara'da Başak Gürkan Arslan boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın babası 63 yaşındaki Kudret Arslan tarafından çocuğunun gözleri önünde katledildi. Yapılan çalışmalarda katil zanlısı kayınpeder ve oğlu gözaltına alınırken, 5 yaşındaki çocuk ise koruma altına alındı. Öte yandan, cani kayınpeder ifadesinde, kendisine hakim olamadığını cinayeti bu sebepten dolayı işlediğini itiraf etti. Başak Gürkan Arslan ise toprağa verildi. Gözyaşlarına boğulan anne ve babası mezar başında sinir krizleri geçirdi.

Olay, geçen salı günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi 2075'inci Cadde üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan Yüksek Mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.