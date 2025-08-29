Kayıp jeoloji mühendisini müdürü öldürmüş! Cinayeti dondurma aracının güzergah dışına çıkması çözdü

Aksaray’da 10 gün önce kaybolan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın, çalıştığı dondurma firmasının müdürü tarafından öldürüldüğü, bir süre dondurma dolabında saklanan cesedin, daha sonra dondurma aracıyla araziye atıldığı belirlendi. Polis, güzergah dışına çıkan dondurma aracını takip ederek, önce cesede, ardından katile ulaştı.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 23:52 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 00:16

Aksaray'da bir dondurma firmasında çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan (54), 20 Ağustos günü işe gittikten sonra ortadan kayboldu. Tekin'e ulaşamayan ev arkadaşı, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, önce Atılgan'ın ailesiyle ardından da çalıştığı dondurma firmasındaki mesai arkadaşları ile görüştü.

DONDURMA ARACI GÜZERGAH DIŞINA ÇIKINCA YAKAYI ELE VERDİ Cinayet Büro Amirliği ekipleri, en son işyerine gittiği belirlenen Tekin Atılgan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dondurma araçların gidiş-geliş güzergahlarını inceleyen polis, bir aracın güzergah dışına çıkarak Niğde'nin Altunhisar ilçesi civarına gittiğini ve bir bölgede uzun süre beklediğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden polis, arazide yaptığı aramada Atılgan'ın cansız bedenini buldu.