Kayseri'de feci kaza! Gayrimenkul danışmanı Rabia Güler yaşamını yitirdi!

Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, genç bir hayatı sonlandırdı. Gayrimenkul danışmanı Rabia Güler, kazada yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 15:11 Son Güncelleme: 03 Eylül 2025 16:08

Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda gece yarısı 00.30 sıralarında meydana gelen kaza, şehri yasa boğdu. M.N.D.'nin kullandığı 51 AEE 562 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 GH 360 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan M.N.D. idaresindeki otomobil, bir tramvay direğine çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan gayrimenkul danışmanı Rabia Güler ve sürücü M.N.D. ağır yaralandı. Çevredekilerin hızlı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.