Kayseri’de kan donduran olay: Karı-Koca silahlı saldırıda can verdi!
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti silahlı saldırıya uğradı. Saçmaların isabet ettiği çift olay yerinde feci şekilde can verirken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi.
Cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı.