Kayseri'de madde bağımlısı dehşet saçtı: Üstü başı kan içinde...
Kayseri'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen Battal Uçar, daha önce iki kez şikayet ettiği apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldürdü. Uçar, cinayet sonrası olay yerinde sigara içerken polis tarafından yakalandı.
Olay, Talas ilçesi Mevlana mahallesi Uçar Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda oturan Battal Uçar daha önceden tartıştığı ve iki kez şikayet ettiği bina görevlisi Bektaş Aşçıpınar'la tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Battal Uçar yanında bulunan bıçakla bina görevlisine saldırdı. Vücudun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Bektaş Aşçıpınar, kanlar içerisinde yeri yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk muayenede ağır yaralı olduğu belirlenen Bektaş Aşçıpınar ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.