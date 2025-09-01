Kayseri'de madde bağımlısı dehşet saçtı: Üstü başı kan içinde...

Kayseri'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen Battal Uçar, daha önce iki kez şikayet ettiği apartman görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldürdü. Uçar, cinayet sonrası olay yerinde sigara içerken polis tarafından yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ

Olay, Talas ilçesi Mevlana mahallesi Uçar Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda oturan Battal Uçar daha önceden tartıştığı ve iki kez şikayet ettiği bina görevlisi Bektaş Aşçıpınar'la tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Battal Uçar yanında bulunan bıçakla bina görevlisine saldırdı. Vücudun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Bektaş Aşçıpınar, kanlar içerisinde yeri yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk muayenede ağır yaralı olduğu belirlenen Bektaş Aşçıpınar ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 3 çocuk babası Bektaş Aşçıpınar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra binanın önüne oturarak sigara içen cinayet zanlısı Battal Uçar yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Bata Uçar'ın madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Öte yandan Battal U.'nun, Aşçıpınar'ı defalarca bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bektaş Aşçıpınar'ın komşularıyla asansör beklediği, asansörden çıkan Battal U.'nun Aşçıpınar'a saldırdığı görüldü. Battal U.'nun Bektaş Aşçıpınar'ı defalarca bıçakladığı, Aşçıpınar'ın evin içine kaçmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Bektaş Aşçıpınar'ın eşinin olaya müdahale etmeye çalıştığı da kameraya yansıdı.

