Kırşehir’de korkunç cinayet: Furkan Düzgün hayatını kaybetti! Bugün doğum günüydü...

Olay, gece saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen E.Ç. ve Furkan Düzgün arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli E.Ç. ise gözaltına alındı.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Öte yandan bıçaklanarak hayatını kaybeden Furkan Düzgün'ün, bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.