Kız meselesi cinayeti: Akranı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşamını yitirdi

Ankara Pursaklar'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Bir parkta 15 yaşındaki yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Acacıhayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 13:58 Son Güncelleme: 09 Eylül 2025 14:08

Kanlı olay, 7 Eylül akşamı Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşlarınca cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği iddia edildi. Vefat eden Acacı'nın ise bugün Pursaklar'da toprağa verileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.