Kızı Zeynep’i öldüren anne tekrar yargılandı: İndirimin gerekçesi neydi?

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, Vural'ın boğulduğu tespit edilirken, gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı. Eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Çift ile oğulları hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2022 yılındaki karar duruşmasında heyet, Ayşe Vural'ı 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Vural'ın cezası, 18 yıl 4 aya indirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraat etti. Karar istinafta da onandı.