Kızıl gezegenin kalbindeki gizem çözüldü: Mars aslında bir zamanlar…

Dünya'da olduğu gibi çekirdekteki katı–sıvı tabakaların etkileşimi, manyetik alanı oluşturan dinamoyu besliyor. Bu alan, atmosferi Güneş rüzgârlarından koruyarak yaşam için elverişli koşulları sürdürüyor. Mars'ın ise günümüzde böyle bir alanı yok. Ancak kabukta görülen kalıcı manyetizasyon, gezegenin geçmişte bir manyetik alana sahip olduğunu düşündürüyor. Bu alanın kaybolmasıyla atmosferin uzaya dağıldığı ve suyun yüzeyden yok olduğu tahmin ediliyor.

2018'de Mars'a inen InSight aracı, sismometreleriyle çekirdek hakkında ilk verileri sağlamıştı. 2021'de ETH Zürih'ten Simon Stähler ve ekibi, çekirdeğin tamamen sıvı olduğunu raporlamıştı. Ancak yeni analizler, yaklaşık 610 kilometre yarıçapında katı bir iç çekirdeğin varlığını gösteriyor. Bu bulgu, Mars'ın geçmişte Dünya gibi manyetik alan üretebilecek bir dinamo sistemine sahip olduğunu daha olası kılıyor.