Kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi ortaya çıktı: Sebebi herkesi şoke etti!
Dehşet dolu olay Adana'da meydana geldi... Darbettiği kızı E.H.Y.’yi (10) sokakta bıçakla kovalayınca gözaltına alınan Ayşegül Y. (35), adliyeye sevk edildi. E.H.Y.’nin, kendilerini 9 yıl önce terk eden babasının fotoğrafını tabletinin ekranına koyduğu, annesinin de bunu görünce tartıştıkları öğrenildi. Ayşegül Y. ifadesinde şunları söyledi...
Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Evde fenalık geçiren Ayşegül Y., tartıştığı kızı E.H.Y.'ye mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı.
Kaçarak, sokağa çıkan E.H.Y. çevredekilerden yardım istedi. Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı. Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, uzaklaştırmak istedi.
Bu sırada Ayşegül Y., saçından yakaladığı E.H.Y.'yi çekip, motosikletten düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, motosikletle uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.