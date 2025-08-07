Klimalı ve havuzlu oda… Düzenli tırnak bakımı! Van kedilerine otel konforunda hizmet!

Mama kapları ve yatakları düzenli yıkanan ve tırnak bakımları yapılan kedilerin sıcaktan etkilenmemeleri için de birtakım önlemler alındı. Yazın klimaların bulunduğu ortamda serinleyen kediler, zaman zaman özel tasarlanan havuzlarda yüzdürülerek sıcaktan korunmaları sağlanıyor.

"KONFOR AÇISINDAN HERHANGİ BİR EKSİKLİKLERİ YOK" Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her yıl 8 Ağustos'un Uluslararası Kedi Günü olarak kutlandığını söyledi. Kedilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmenin amaçlandığını belirten Kaya, "Dünyada yaklaşık 500 milyondan fazla kedi var ve bu hayvanların zorlu şartları hiç gündeme gelmez. Dolayısıyla da 8 Ağustos'un anlamı şu, sokakta yaşayan kedilerle ilgili duyarlılığı arttırmak amacıyla kutlanan bir gündür. Barınak şartlarının hayvanları dikkate alarak düzenlenmesi gerekmektedir. 8 Ağustos'un kedilerle ilgili sorunların tartışıldığı ve bunlarla ilgili duyarlığın arttığı bir gün olmasını diliyorum." dedi.