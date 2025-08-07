Klimalı ve havuzlu oda… Düzenli tırnak bakımı! Van kedilerine otel konforunda hizmet!
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altına alınan Van kedilerinin beslenme ve tüm bakımları özenle yapılıyor. Klimalı ve havuzlu odalarda kalan Van kedilerine düzenli olarak tırnak bakımı da yapılıyor.
Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Van YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunan ve tüm bakımları yapılan Van kedileri, kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.