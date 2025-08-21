SON DAKİKA... Kocaeli'de 3 kadından akılalmaz plan! Kamera her şeyi kaydetti: Önce kapıyı tıklattılar sonra girdikleri evde...

Kocaeli'de bir apartmana giren 3 kadının planı şaşkınlık yarattı. Kapıları tıklatıp içeride kimse olmadığını anlayınca daireye giren bir kadın değerli eşya ararken diğer ikisi de gözcülük yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı...

SON DAKİKA... Kocaeli’de 3 kadından akılalmaz plan! Kamera her şeyi kaydetti: Önce kapıyı tıklattılar sonra girdikleri evde...
İHA

Olay, dün 16.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'ta meydana geldi.

SON DAKİKA... Kocaeli’de 3 kadından akılalmaz plan! Kamera her şeyi kaydetti: Önce kapıyı tıklattılar sonra girdikleri evde...

Apartmana giren 3 kadın, önce çevreyi kolaçan etti. Daha sonra hedef seçtikleri dairenin kapısını açarak tıklattı. İçeriden ses gelmediğini anlayan kadınlar, evde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti. Kadınlardan biri daireye girerken, diğer ikisi kapıda gözcülük yaptı. Evin içine giren kadın, ayakkabılarıyla odalarda dolaşarak değerli eşya aradı.

SON DAKİKA... Kocaeli’de 3 kadından akılalmaz plan! Kamera her şeyi kaydetti: Önce kapıyı tıklattılar sonra girdikleri evde...

Bu sırada apartman koridorunda bekleyen bir kadın, başını içeri uzatıp kontrol ettiği sırada güvenlik kamerasını fark ederek geri çekildi. Kamerayı fark eden içerideki kadın da panikle dışarı çıktı. Ardından başındaki eşarbı yüzüne kapatarak yeniden eve girdi. Bir süre daha arama yapan kadın, "Hiçbir şey yok" diyerek dışarı çıktı.

SON DAKİKA... Kocaeli’de 3 kadından akılalmaz plan! Kamera her şeyi kaydetti: Önce kapıyı tıklattılar sonra girdikleri evde...

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

3 kadın, yüzlerini eşarplarla gizleyerek binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınların önce kapıyı tıklatmaları, kapıda nöbet tutmaları ve kamerayı fark ettikleri anda telaşları net bir şekilde yer aldı.

SON DAKİKA... Kocaeli’de 3 kadından akılalmaz plan! Kamera her şeyi kaydetti: Önce kapıyı tıklattılar sonra girdikleri evde...

Akşam eve gelen ev sahipleri, yaşananları fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.