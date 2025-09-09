Kocaeli’de kan donduran olay: Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu!

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

ERKEK ÇOCUĞU 10 GÜNDÜR GÖRÜLMEDİ

Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu ifade edilirken, yaklaşık 10 gündür görülmediği ileri sürüldü.