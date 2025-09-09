Kocaeli’de kan donduran olay: Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, meydana gelen kan donduran olayda, bir daireye kötü koku ihbarına gelen ekipler korkunç bir manzarayla karşılaştı. 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ve kızı 5 yaşındaki Havva Nur Anzerli’nin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede üzerlerinde bıçak yaraları tespit edilen anne ve minik kızın 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirtilirken, Bilgili’nin 15-16 yaşlarındaki erkek çocuğunun da 10 gündür görülmediği öne sürüldü.
Olay, Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.
Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE VE KIZI ÖLÜ BULUNDU
Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu.