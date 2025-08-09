Kocaeli’de kan donduran vahşet: 4 yaşındaki oğlunu uykusunda boğdu!
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, meydana gelen kan donduran olayda, eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 33 yaşındaki Muhterem İşbilir adlı kadın, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz’ı uyurken yastıkla boğdu. Talihsiz yavru feci şekilde can verirken, gözaltına alınan cani anne tutuklandı. Öte yandan İşbilir'in oğlunun cansız bedeniyle 8 saat kaldığı öğrenildi.
Olay, Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Muhterem İşbilir, tek çocuğu olan oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı, dün uyuduğu sırada yastıkla boğdu.
Aynı mahallede oturan Muhterem İşbilir'in annesi dün saat 19.00 sıralarında kızını ziyarete gitti. Kızının, torununu öldürdüğünü gören kadın durumu polise bildirdi.
İşbilir, eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi de inceleme sonrası Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.