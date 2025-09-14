Kocaeli’de kanseri yenmenin mutluluğunu hep beraber yaşadılar: Gökyüzü küçük Kağan için rengarenk oldu!

'TEDAVİNİN BİTTİĞİNİ DUYUNCA ÇOK AĞLADIM'

Kağan Akan'a 2023 yılında lösemi tanısı konulduğunu söyleyen anne Çiğdem Akan, "Hepimiz için zor bir süreçti aktif olarak 8 ay kemoterapi aldı. Sonrasında da kontrolleri oldu. Bizim için tabii ki zordu. Çocuğumuzu kaybetme korkusu yaşadık ama çok şükür, bugün iyileşti artık ve balonlarımız uçtu. Bu anı yaşamak bizim için çok anlamlı ve çok güzeldi. Bu uçan balonlar sadece Kaan için değil, iyileşmiş bütün çocuklar ve hastane odasında gökyüzüne bakan bütün hasta çocuklar için uçsun. Çocuklar, dünyanın en değerli ve en güzel varlıkları. Onlar hiç üzülmesinler ve hiç hasta olmasınlar diliyorum. Ben 2 yıl boyunca ağlamamak için kendimi çok tuttum. Kağan'ı mutlu etmeye çalıştım çünkü bu hastalıkta motivasyon çok önemli. Mutlu olması çok önemli o yüzden annenin mutlu olması, çocuk için çok daha önemli. Doktor artık iyileştiğini, tamamen tedavinin bittiğini söyleyince çok ağladım. 2 yıldır tuttuğum gözyaşları birikti ve aktı. O yüzden çok mutluyum. Ağlayarak ifade ediyorum kendimi" dedi.