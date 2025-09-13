Kocaeli’de kıskanç sevgili vahşeti: Hemşire sevgilisi ve kardeşini öldürüp, intihar etti!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Hemşire ve 1 çocuk annesi olan 35 yaşındaki İpek Genç, kardeşi 23 yaşındaki Abdullah Barış Genç ile apartmanın önünde ayrılmak istediği sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Katil zanlısı aynı silahla kendi yaşamına son verirken, abla-kardeş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, Ataevler Mahallesi Yaz sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi.
İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti; ardından aynı silahla yaşamına son verdi.