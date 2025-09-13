Kocaeli’de kıskanç sevgili vahşeti: Hemşire sevgilisi ve kardeşini öldürüp, intihar etti!

Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi.