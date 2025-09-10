Kocaeli’de sır olay! Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı! Anne ve kızı evde ölü bulundu! Kesici alet yaraları detayı...

Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi. Ekipler, bir süre önce eşinden boşanan Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.