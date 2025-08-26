Konum çalılık: Aynur kabus dolu anlar yaşadı! Hiç kimse onu fark etmedi!
Bursa İznik'te hareketli anlar yaşandı... Kontrolden çıkan motosikletiyle kaza yapan Aynur İ., kaybolduğu çalılıkların arasında jandarmaya konum attı. Ekipler hiç kimsenin fark etmediği genç kadına kısa sürede ulaştı.
Feci kaza, saat 22.30 sıralarında Yenişehir yolu üzerinde yaşandı. Yenişehir istikametine seyir halinde olan Aynur İ. yönetimindeki 16 BJV 973 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılıklara devrildi.
Kazada yaralanan Aynur İ., bulunduğu bölgede kimse tarafından fark edilmeyince yardım istediği jandarma ekiplerine konum attı.
Aynur İ., ekiplere attığı konum sayesinde bulunduğu yerden kurtarılırken, ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.