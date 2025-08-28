Konya'da baba ve oğlu öldürülmüştü: 5 kişi hakkında flaş gelişme!

Vahşet Konya'da yaşanmıştı... Otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile oğlu Servet Koçyiğit’in (11) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Hıdır A. (60) ile 1'i kadın, 5 yakını adliyeye sevk edildi. Hıdır A., ifadesinde husumetlerinin 2021 yılında hurda alım-satım meselesi yüzünden başladığını, Koçyiğit ve ailesiyle kavga ettiklerini, davalık olduklarını söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 13:07

Olay, pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirledi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba-oğul, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Niğde'ye götürülerek toprağa verildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, ilk olarak saldırıyı gerçekleştiren Hıdır A.'ın yakınları G.A., O.A., C.A., M.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Salı günü ise Hıdır A. Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde saklandığı mısır tarlasında yakalandı.