Konya'da bir apartmanda top mermisi bulundu

Konya'da bir apartmanın çöp bölümünde bulunan top mermisi polis ekiplerini alarma geçirdi.

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 16:08

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi İfa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, top mermisinin evde yaşayan kiracı tarafından dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak alındığı daha sonra ise evden çıkarken apartmanın çöp bölümüne atıldığı öğrenildi.