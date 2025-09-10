Konya’da cezaevinden firar etti: İlk işi hırsızlık yapmak oldu! 10 evden 2 milyon liralık...

Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde kapı kilit göbekleri kırılarak girilen 10 ayrı evden toplam 2 milyon liralık laptop, tablet, ziynet eşyaları, kol saatleri, parfümler, çantalar ve çeşitli elektronik cihazlar çalındı. Mağdurların ihbarı üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurarak çalışma başlattı.

32 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin, evden hırsızlık başta olmak üzere 32 ayrı suç kaydı bulunan Barış Kökçü olduğu tespit edildi. Polis, Kökçü'nün saklandığı evi belirlemesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Barış Kökçü'nün, 2011 yılında 42 farklı hırsızlık suçundan işlem yapıldığı, 14 yıldır cezaevinde olduğu, yaklaşık 2 ay önce açık cezaevinden izinli çıktığı, izin süresinin bitmesine rağmen geri dönmeyerek cezaevinden firar ettiği, cezasının bitmesine ise 3 yıl 4 ay kaldığı öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Kökçü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıktığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.