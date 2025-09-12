Konya'da dehşete düşüren olay: 3.5 yaşındaki bebeğe korkunç işkence! Anne ve sevgilisi tutuklandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir annenin, sevgilisi ile birlikte 3.5 yaşındaki erkek çocuğunun üzerine kaynar su döküp vücudunda sigara izmariti söndürerek işkence ettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri eve girdiğinde üzerlerine doğru ağlayarak koşan ve kendilerinden yardım isteyen çocukla karşılaştı. Anne Hatice A. ve sevgilisi Mehmet Ali E. tutuklandı.
Korkunç olay, Avşar Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Bina sakinleri Hatice A.'nın oturduğu evden çığlık ve bağırma sesleri gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese gelen polis eve girdi. Polis ekipleri eve girdiğinde üzerlerine doğru ağlayarak koşan ve kendilerinden yardım isteyen çocukla karşılaştı.
MORLUK VE YANIKLAR
Ekipler çocuğun şiddete maruz kaldığını görüp, sağlık ekipleri aracılığıyla küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı.
İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde M.D.Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde sigara izmariti söndürüldüğü, gözaltlarında morluklar olduğu, banyoda üzerine kaynar su dökülerek vücudunda yanıklar olacak şekilde haşlanıp işkence gördüğü belirlendi.
Bunun üzerine anne Hatice A. ve sevgilisi evli Mehmet Ali E. gözaltına alındı.