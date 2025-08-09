Konya’da feci olay: Mühendis mermer bloğun altında can verdi!
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen olayda, henüz 25 gün önce işe başlayan 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel iş makinesinden düşen mermer bloğun altında kaldı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Beyşehir ilçesi Gökçimen Mahallesi'ndeki mermer ocağında meydana geldi. İddiaya göre; Hatay'dan 25 gün önce gelip işe başlayan maden mühendisi Selman İlkel, şantiyede çalışırken iş makinesinden kantara konulurken, kepçeden düşen bloğun altında kaldı.
İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İlkel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemelerinin ardından Selman İlkel'in cansız bedeni, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.