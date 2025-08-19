Konya’da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: 250 kamera dakika dakika izlendi ve…

Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 250 güvenlik kamerasını incelemeye alıp, şüphelinin gidiş güzergahını adım adım takip etti. Şüphelinin gittiği adresi tespit eden polis, düzenlenen operasyonla A.Ö'yü gözaltına aldı.