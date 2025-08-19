Konya’da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: 250 kamera dakika dakika izlendi ve…
Konya’da 24 yaşındaki A.Ö. (24), girdiği apartmanda iddiaya göre 5 yaşındaki kız çocuğu E.R'yi istismar etti. Ailenin durumu fark edip şikayetçi olması üzerine ekipler harekete geçti. Tam 250 kamera tek tek incelendi ve şüphelinin kaçış güzergahı adım adım tespit edildi. Yakalanan sapığın suç kaydı pes dedirtti!
Mide bulandıran olay, 10 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesinde yaşandı.
Sırtında çanta bulunan bir şüpheli girdiği apartmanda iddiaya göre 5 yaşındaki kız çocuğu E.R'ye cinsel saldırıda bulunup, iç çamaşırına para koyduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Ailenin durumu öğrenip, şikayetçi olması üzerine ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.