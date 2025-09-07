Konya'da vahşet! Son sözü 'cano geliyorum' oldu! Eski koca dehşet saçtı
Konya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Özgür Çınar, 15 yıl evli kaldığı eski eşi Şüheyda Akın'ı yaralayıp, imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu'nu öldürdü. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Çınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede yer alan Şüheyda Akın'ın ifadeleri ise olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.
Olay, 2 Mart'ta merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Çınar, 2024 yılının Nisan ayında boşandığı 3 kızının annesi Şüheyda Akın ve onun birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu'na yönelik silahlı bir saldırı düzenledi. İddiaya göre Çınar, kızlarının eski eşinin yeni evine götürülmesine sinirlenmişti.
Saldırıda Faruk Öksüzoğlu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Şüheyda Akın bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından yakalanan Özgür Çınar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOĞUKKANLI CİNAYET İDDİANAMEDE
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye göre, Özgür Çınar'ın cinayeti tasarlayarak işlediği belirtildi. Çınar'ın dedesinden kalan ruhsatsız tabancayla evin önünde yaklaşık 10 dakika boyunca beklediği ve marketten dönen ikiliyi soğukkanlı bir şekilde vurduğu ifade edildi. Önce eski eşi Şüheyda Akın'ı, ardından kendisini ve Akın'ı savunmak için hareket eden Faruk Öksüzoğlu'nu vuran Çınar'ın, olay yerinden pişmanlık göstermeden kaçtığı vurgulandı.