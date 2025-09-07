Konya'da vahşet! Son sözü 'cano geliyorum' oldu! Eski koca dehşet saçtı

Konya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Özgür Çınar, 15 yıl evli kaldığı eski eşi Şüheyda Akın'ı yaralayıp, imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu'nu öldürdü. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Çınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede yer alan Şüheyda Akın'ın ifadeleri ise olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya’da vahşet! Son sözü ’cano geliyorum’ oldu! Eski koca dehşet saçtı
TOLGA YANIK

Olay, 2 Mart'ta merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Çınar, 2024 yılının Nisan ayında boşandığı 3 kızının annesi Şüheyda Akın ve onun birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu'na yönelik silahlı bir saldırı düzenledi. İddiaya göre Çınar, kızlarının eski eşinin yeni evine götürülmesine sinirlenmişti.

Konya’da vahşet! Son sözü ’cano geliyorum’ oldu! Eski koca dehşet saçtı

Saldırıda Faruk Öksüzoğlu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Şüheyda Akın bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından yakalanan Özgür Çınar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da vahşet! Son sözü ’cano geliyorum’ oldu! Eski koca dehşet saçtı

SOĞUKKANLI CİNAYET İDDİANAMEDE

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye göre, Özgür Çınar'ın cinayeti tasarlayarak işlediği belirtildi. Çınar'ın dedesinden kalan ruhsatsız tabancayla evin önünde yaklaşık 10 dakika boyunca beklediği ve marketten dönen ikiliyi soğukkanlı bir şekilde vurduğu ifade edildi. Önce eski eşi Şüheyda Akın'ı, ardından kendisini ve Akın'ı savunmak için hareket eden Faruk Öksüzoğlu'nu vuran Çınar'ın, olay yerinden pişmanlık göstermeden kaçtığı vurgulandı.

Konya’da vahşet! Son sözü ’cano geliyorum’ oldu! Eski koca dehşet saçtı

"SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ?" DEHŞETİ

Saldırıdan yaralı kurtulan Şüheyda Akın'ın iddianamede yer alan ifadesi, yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. Akın, o korkunç anları şöyle anlattı: "Apartman giriş kapısına yöneldiğimizde arkamdan Özgür'ün 'Seni öldüreceğim' şeklinde sesini duydum. Geriye baktığımda elinde silah vardı. Faruk'a koşmasını söyledim. Özgür önce bana doğru 4-5 el ateş etti, bacağımdan vurulup yere düştüm. Sonra Faruk'a ateş etti."

Konya’da vahşet! Son sözü ’cano geliyorum’ oldu! Eski koca dehşet saçtı

'CANO GELİYORUM

Akın, Özgür Çınar'ın tekrar yanına gelerek "Sen daha ölmedin mi?" dediğini ve titreyen ellerle kendisine tekrar ateş ettiğini, ancak isabet ettiremediğini belirtti. Yaralı haldeyken Faruk'a seslendiğini belirten Akın, "Faruk, 'Cano geliyorum' dedi ve birden sesi kesildi" şeklinde konuştu.

Konya’da vahşet! Son sözü ’cano geliyorum’ oldu! Eski koca dehşet saçtı

Olayla ilgili dava, Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Özgür Çınar, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanacak.