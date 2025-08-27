Köpeğine alkol içirip kahkahalar attı: Nasıl da içiyor, benden alkolik!

Skandal olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, köpeğine zorla alkol içirdi. O anları da utanmadan kaydetti: Nasıl da içiyor, benden alkolik!

İHA

Bu kadarına da pes dedirten olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın, köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Şahsın alkol içerken, alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döktüğü görüntülere yansıdı.

Köpeğin alkolü içtiği anlarda da şahsın, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği gözlemlendi.