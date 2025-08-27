Köpeğine alkol içirip kahkahalar attı: Nasıl da içiyor, benden alkolik!
Skandal olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, köpeğine zorla alkol içirdi. O anları da utanmadan kaydetti: Nasıl da içiyor, benden alkolik!
Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Şahsın alkol içerken, alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döktüğü görüntülere yansıdı.