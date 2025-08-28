Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Alevi-Bektaşi irfanı yarınımıza ışık tutacak

"ALEVİ-BEKTAŞİ İRFANI YARINIMIZA IŞIK TUTACAK"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de bu buluşmanın Alevi inancı ve kültür açısından bir adım olduğunu belirtti. Ersin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının inanç ve kültürün yeni nesillere aktarılması için çok önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"Anadolu'nun manevi miraslarından Alevi-Bektaşi irfanı geçmişimizden günümüze ve yarınımıza her zaman ışık olarak kalacaktır. İrfanın bize bıraktığı en büyük miras, öncelikle inancı, kültürle, kültürü ahlakla, ahlakı insan sevgisine taşımış olmasıdır. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak bu mirası daha güçlü şekilde yarınlara taşımak bizim en önemli vazifemizdir. Hizmetlerimizi daha kuşatıcı, kapsayıcı hale getirmek için inanç önderleri ve cemevi başkanlarımızın ve siz değerli fikir insanlarımızın değerleri, katkıları ve yol göstericiliği paha biçilmezdir. Toplumumuzun beklentilerini dinlemek, gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürümüzle bağını güçlendirmek, cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, inanç ve kültür hayatımızı desteklemek ve bunu geleceğe sunmak bizim asli vazifemizdir."