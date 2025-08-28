Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Alevi-Bektaşi irfanı yarınımıza ışık tutacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda "Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, başkanlığımızın çalışmaları sayesinde cemevlerimizin kurumsal yapısının güçlenmesi, inanç önderlerimizin fikir ve önerilerinin hayata geçirilmesi bizler için büyük önem taşımaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda "Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy buradaki konuşmasına, Türk milletinin kültürel ve manevi zenginliğinin önemli temsilcileriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Kısa bir süre önce Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü seneidevriyesinde, canlarla Nevşehir'de bir araya geldiklerini anımsatan Bakan Ersoy, ülke topraklarının en büyük gücünün kaynağının farklılıklarını bir zenginlik bilip, aynı idealde buluşarak ortak değerler etrafında kenetlenen milletten geldiğini ifade etti.
"BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM"
Bu birlikteliğin, asırlardır milleti ayakta tutan hoşgörü, dayanışma, adalet ve kardeşlik anlayışı üzerine yükseldiğini, milletin geleceğe güvenle yürümesinin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Ersoy, Anadolu coğrafyasında asırlardır "bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısının yükseldiğini söyledi.
Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla dile getirdiği bu kutlu çağrının birliğin, beraberliğin de sembolü olduğunu belirterek, "Alevi-Bektaşi kültürü ve geleneği, yüzyıllardır bu topraklarda sevginin, kardeşliğin ve muhabbetin mayası olmuştur. Bugün de bu değerler, geleceğimizi inşa etmede en önemli rehberlerimizden biridir." diye konuştu.
"BU ÖĞRETİYİ YENİ NESİLLERE AKTARABİLMEK İSTİYORUZ"
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, başkanlığımızın çalışmaları sayesinde cemevlerimizin kurumsal yapısının güçlenmesi, inanç önderlerimizin fikir ve önerilerinin hayata geçirilmesi bizler için büyük önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki, ortak akıl ve istişare ile yürütülen her çalışma, milletimizin birliğine ve geleceğine güç katmaktadır. Bu millet, Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden öğrendi hayata sevgiyle, merhametle, adaletle bakmayı. Bizler bu öğretiyi gençlerimize, yeni nesillere yani geleceğimize doğru ve hak ettiği şekilde aktarabilmek istiyoruz. Bu istişare toplantısında ortaya koyacağınız fikirler, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendirecek. Bizler, sizlerle birlikte, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak, inanç ve kültür hayatımıza yeni ufuklar kazandıracak adımları atmaya kararlıyız."
Bakan Ersoy, toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.