Kuruluş ne zaman başlıyor, ilk fragman yayınlandı mı? Kuruluş dizisi için geri sayım başladı!
Kuruluş dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarında izlenecek dizide Orhan Bey'i sevilen oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Peki, Kuruluş ne zaman başlayacak, Kadroda kimler yer alacak, belli oldu mu? İşte, Bozdağ Filmin açıklaması...
KURULUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"