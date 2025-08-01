Kuşadası'nda şok skandal: Çocuk doktoru para karşılığı bebek aldı! Kucağından düşürüp hastaneye getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir çocuk doktorunun karıştığı olay, 'yok artık' dedirtti. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli olan Dr. Şebnem E.'nin, doğum yapan bir kadının bebeğini para karşılığı aldığı, ardından evde kucağından düşürdüğü için bebeği gizlice aynı hastaneye getirdiği ortaya çıktı. İşte duyanların kanını donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 11:18 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2025 11:52

Yeni Asır'da yer alan habere göre çocuk sahibi olamayan Dr. Şebnem E., çalıştığı hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını belirten bir annenin 9 günlük bebeğini para karşılığı aldı. Bebeği evine götüren Şebnem E., bir süre sonra bebeği kucağından düşürdü. Paniğe kapılan doktor, durumu gizlemek için bebeği başka bir hastanın çocuğuymuş gibi hastaneye geri getirdi.

SKANDAL ZİNCİRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI? Ancak bebeğin yüzü ve başında darp izleri olduğunu fark eden bir hemşirenin dikkati, skandalın ortaya çıkmasını sağladı. Hemşirenin şüpheleri üzerine hastane yönetimi harekete geçti ve durum savcılığa bildirildi.