Kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodla uyardı!

Sıcak havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulunurken, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve meydana gelebilecek fırtınalar karşısında tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan, Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın o güne kadar etkili olacağı bildirildi. İşte detaylar ve il il hava durumu…

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar gözünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevirirken beklenen haber geldi. O Şehirlerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öğrenilirken, sarı kodlu uyarı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yekililer vatandaşlara olası risk unsurlarına karşı uyarılarda bulundu. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen yetkililer, tedbirli olunması gerektiğinin de altını çizdi.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar, bölgemizde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Denildi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

ÇANAKKALE 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EDİRNE 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İSTANBUL 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık