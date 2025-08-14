Kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodla uyardı!

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı