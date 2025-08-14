Kuvvetli rüzgar ve fırtına alarmı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodla uyardı!
Sıcak havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulunurken, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve meydana gelebilecek fırtınalar karşısında tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan, Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın o güne kadar etkili olacağı bildirildi. İşte detaylar ve il il hava durumu…
Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar gözünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevirirken beklenen haber geldi. O Şehirlerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öğrenilirken, sarı kodlu uyarı yapıldı.
KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI
Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yekililer vatandaşlara olası risk unsurlarına karşı uyarılarda bulundu. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen yetkililer, tedbirli olunması gerektiğinin de altını çizdi.