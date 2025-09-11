KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Asil-yedek listeler sorgulanıyor!
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde bu kez ek başvurular var. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihler beklenirken, “KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, 2025 yılı ek yurt başvurularına dair son gelişmeler…
Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için önemli bir fırsat olan KYK ek yurt başvuruları heyecanla bekleniyor. GSB'nin ilan edeceği tarihlerle birlikte adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları için süreç nasıl ilerleyecek, başvurular hangi günlerde yapılacak?
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Tahhütname onay işlemleri 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden alınacak.
SONUÇLARIN ARDINDAN ADAYLAR NE YAPACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci resmen başlayacak. Takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların hakları sona erecek ve boş kalan kontenjanlara sırayla yedek adaylar yerleştirilecek.