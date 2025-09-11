KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Asil-yedek listeler sorgulanıyor!

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yedek yurt başvuruları, kesin kayıt sürecinin tamamlanması ve taahhütnamelerin onaylanmasının ardından erişime açılacak. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

2024 yılında KYK yurt başvuruları 29 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 12 Ağustos 2024'te ilan edilmişti. Bu sonuçların ardından kayıtlarını zamanında yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılmış, boş kontenjanlara göre ek yerleştirme başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. KYK ek yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.

Dolayısıyla 2025 yılı için ek yurt başvuru takviminin de benzer şekilde, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ekim ayında başlaması bekleniyor. Adaylar, kesin tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmeli.