SON DAKİKA| Leman dergisi soruşturması tamamlandı

Tutuklu şüphelilerden eser sahibi Doğan Pehlevan, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan iddianame düzenlendi.