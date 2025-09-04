SON DAKİKA| Leman dergisi soruşturması tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Leman dergisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuklu şüphelilerden eser sahibi Doğan Pehlevan, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan iddianame düzenlendi.
NE OLMUŞTU?
Leman dergisi yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'i ve Hz. Musa'yı resmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı alçak dergi hakkında 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.