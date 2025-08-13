LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB’DE! 2025 LGS 2. nakil sonuç tarihi

LGS ikinci nakil tercihleri sona erdi. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler yerleşecek. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 LGS 2. nakil sonuç tarihi...

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.

LGS ikinci nakil tercihleri 12 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Nakil döneminde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil talebinde bulunabilecekler.

Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecekler.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.