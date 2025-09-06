Likya Yolu’nda gizemli kayıp: Çinli turist cansız bulundu!

Çin'den Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Xu Wenkai'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne önceki gün kayıp ihbarında bulunmuştu. Jandarma ekipleri, Wenkai'nin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını belirlemişti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Xu Wenkai'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ekipler bölgeye sevk edilmişti. 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin katıldığı arama çalışmalarında Wenkai'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken Xu Wenkai'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.