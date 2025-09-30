Lisede akran vahşeti! 'Ayakkabıma bastın' diyerek öldüresiye dövdü! Beyin kanaması geçirdi kalbi durdu
Çanakkale - Biga'daki bir lisede yaşanan akran vahşeti Türkiye'yi sarstı. İddiaya göre, iki 9. sınıf öğrencisi arasında "ayakkabıya basma" yüzünden çıkan tartışma sonucu feci şekilde darbedilen M.D.Y'nin kalbi durdu ve beyin kanaması geçirdi. Ağır yaralı öğrencinin yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor.
Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y. yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti.
Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
'VAHŞİCE BİR SALDIRI'
Zonguldak'tan geçen yıl ailesini Karabiga'ya getirdiğini belirten Hasan Y., "Oğlum M.D.Y.'yi ilkokul tamamladıktan sonra lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazdırdım. Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırı. Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı.