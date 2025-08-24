Malatya’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı!

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sultansuyu TİGEM kavşağında meydana geldi. Mehmet Yalçınkaya idaresindeki 06 VM 371 plakalı otomobil ile Aslı Cengiz idaresindeki 44 ADS 240 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 44 ADS 240 otomobil içerisindeki Gülten Gülbaş (51) kaza yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Yalçınkaya, Aslı Cengiz, Yaren Polat Gülbaş ve Emine Çelik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Gülten Gülbaş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.