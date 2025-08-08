Malefiz (Maleficent) filmi konusu ve oyuncuları: Malefiz konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi?

Masalsı bir atmosferde geçen Malefiz (Maleficent), izleyiciyi büyü, ihanet ve intikam dolu bir hikayeyi konu ediniyor. Başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin hayat verdiği Malefiz karakteri, bu kez kötü değil, hikayenin arka planındaki duygusal yönüyle dikkat çekiyor. Peki, Malefiz filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu neyi anlatıyor?

MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır. Ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar... Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur. Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.