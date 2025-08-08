Malefiz (Maleficent) filmi konusu ve oyuncuları: Malefiz konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi?
Yayınlandığı dönemin sevilen yapımlarından biri olan Malefiz (Maleficent), klasik Uyuyan Güzel masalına farklı bir bakış açısı sunuyor. Angelina Jolie’nin başrolde yer aldığı film, güçlü bir peri olan Malefiz’in geçmişini, yaşadığı ihanetleri ve prenses Aurora ile olan karmaşık ilişkisini konu ediniyor. Peki, Malefiz filminin konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi?
Masalsı bir atmosferde geçen Malefiz (Maleficent), izleyiciyi büyü, ihanet ve intikam dolu bir hikayeyi konu ediniyor. Başarılı oyuncu Angelina Jolie'nin hayat verdiği Malefiz karakteri, bu kez kötü değil, hikayenin arka planındaki duygusal yönüyle dikkat çekiyor. Peki, Malefiz filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu neyi anlatıyor?
MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır. Ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar... Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur. Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.
MALEFİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Angelina Jolie - Maleficent
Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent
Elle Fanning - Prenses Aurora
Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox- genç Prenses Aurora
Janet McTeer - yaşlı Aurora (filmin anlatıcısı)
Sharlto Copley - Kral Stefan
Michael Higgins - genç Stefan
Sam Riley - Diaval
Imelda Staunton - Knotgrass
Juno Temple - Thistlewit
Lesley Manville - Flittle
Brenton Thwaites - Phillip
Kenneth Cranham - Kral Henry
Hannah New - Leila