Maltepe’de korkunç olay: 25 yaşındaki genç poligonda kafasına sıktı!
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan atış poligonunda bir anda kafasına silahla ateş etti. Çalışkan, olay yerinde hayatını kaybederken, acı haberi alan ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, poligona atış yapmak için gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla kafasına ateş etti.
Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Acı haberi alan Çalışkan'ın ailesi de poligona geldi. Büyük üzüntü yaşayan aile gözyaşlarına hakim olamadı.