Manifest soruşturmasında yeni gelişme: Yurt dışına çıkış yasağı...

Son dakika haberi! Türkiye'nin popüler kız grubu Manifest, geçtiğimiz günlerde Küçükçiftilik'te sahneye çıkarak ilk 18 yaş sınırı olan konserlerini vermişti. Kostümleriyle ve danslarıyla dikkat çeken grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.