Manifest soruşturmasında yeni gelişme: Yurt dışına çıkış yasağı...
Son dakika haberi... Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserde +18 dansları nedeniyle haklarında, "Hayasızca Hareketlerde Bulunmak" ve "Teşhircilik" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Manifest Grup üyelerine yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Son dakika haberi! Türkiye'nin popüler kız grubu Manifest, geçtiğimiz günlerde Küçükçiftilik'te sahneye çıkarak ilk 18 yaş sınırı olan konserlerini vermişti. Kostümleriyle ve danslarıyla dikkat çeken grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
MANİFEST'E YURT DIŞI YASAĞI
Soruşturma kapsamında Manifest Grup üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay bu sabah polis eşliğinde savcılığa getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Hakimlik, grup üyelerine yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.