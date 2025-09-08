Manisa’da feci kaza! Patlayan lastiği değiştirirken kamyonet çarptı! Evli çift hayatını kaybetti

Korkunç olay, sabah saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edirne'den Konya'ya gitmekte olan Kaya ailesinin hafif ticari aracının lastiği patladı. Sürücü Seydoş Kaya, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti ve eşi Eylem Kaya'nın yardımıyla lastik değiştirmeye başladı.

Bu sırada, Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, yol kenarındaki çifti ve araçlarını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Seydoş ve Eylem Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta bulunan çocukları E.K. ve A.Y.K. ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.