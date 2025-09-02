Manisa'da feci kaza! Sürücü ve yolcu yanarak can verdi! 3 ölü 2 yaralı!
Manisa’nın Demirci ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle alev aldı.
Feci kaza, Demirci–Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev alarak yanmaya başladı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından sürücü Yusuf Duman ve yolcu Süleyman Bilgin yanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta yolcu olarak bulunan Ali Balcı da yaşamını yitirdi.
Kazada sürücü Mustafa Vurucu ile diğer araçtaki yolcu Harun Duman yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demirci Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.