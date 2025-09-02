Manisa’da feci kaza! Sürücü ve yolcu yanarak can verdi! 3 ölü 2 yaralı!

Feci kaza, Demirci–Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil ile Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri alev alarak yanmaya başladı.