Mardin’de küçük Zeynep’in şüpheli ölümü: Orada tek başına mıydı?

Mardin’in Derik ilçesinde ailesinin, kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerinin otomobilde battaniyeye sarılı cansız bedenini bulduğu Zeynep Sut’un (12) otopsi işlemleri sürüyor. Zeynep’in anne ve babasının olay günü engelli çocuklarının tedavisi için Şanlıurfa’ya gittikleri, geri döndüklerinde evde olmayan kızlarını aramaya çıktıkları ve dere yatağında cesedini buldukları ifade edildi.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 16:30 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 17:04

Şüpheli olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sut'u battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep Sut'u, iddiaya göre, ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi. Zeynep'in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ORADA TEK BAŞINA MIYDI? O gün Zeynep Sut'un anne ve babasının, engelli 2 çocuğunun tedavileri için Şanlıurfa'daki hastaneye gittikleri, Zeynep Sut'un ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği iddia edilidi.