Mardin’de şüpheli ölüm: 12 yaşındaki Zeynep’in cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulundu
Mardin’in Derik ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düştüğü belirtilen Zeynep Sut (12) hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Acı olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut'u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep'i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.Zeynep'in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.