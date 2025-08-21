Son dakika: Mardin’de gizemli olay: İki kadının cesedi bulundu!

Bugün öğle sularında olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede iki kadının cesediyle karşılaştı. Cesetlerin yaklaşık 10 günden fazla süredir evde bulunduğu ve hayatını kaybetmiş olduğu değerlendiriliyor. Şüpheli ölüm vakası olarak kayıtlara geçen olay, mahallede büyük bir üzüntü ve merak uyandırdı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Cesetlerin Leyla Işıktas (60) ve Muatter Işıktas (65) adlı iki kadına ait olduğu belirlendi. Olay yerinde detaylı inceleme yapmak üzere adli merciler ve savcılık bekleniyor. Polis ekipleri, evde ve çevresinde delil toplama çalışmalarına başladı. Cesetlerin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı öğrenildi.