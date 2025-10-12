Mardin'de yangın faciası: Küçük Bekir toprağa verildi!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden Bekir Çeçen (5), toprağa verildi. Durumları ağır olan 3 kişi Diyarbakır’a sevk edilirken, tedavileri biten 9 kişi ise taburcu edildi.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 11:31 Son Güncelleme: 12 Ekim 2025 11:33

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı evin giriş katındaki dairede 10 Ekim günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açamayınca duvar kırıldı.

ÇOK DAYIDA YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Evden tahliye edilen yaralılar, Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.