Marmara'da korkutan düşüş! Son 65 yılda bir ilk: Eğer bu şekilde devam ederse...

Türkiye genelinde Temmuz ayında yaşanan kuraklık, özellikle Marmara Bölgesi'nde rekor seviyelere ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara'da yağışlar son 65 yılın en düşük seviyesine gerileyerek, normallerine göre yüzde 95 oranında azaldı. Eğer bu şekilde devam ederse...

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde temmuz ayı yağış ortalaması, hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin gerisinde kaldı.

Normalde metrekareye 15,6 kg yağış düşerken, bu temmuz ayında sadece 9,6 kg yağış kaydedildi. Bu oran, normaline göre yüzde 39, geçen yılın temmuz ayına göre ise yaklaşık yüzde 71'lik bir düşüşe işaret ediyor.

YAĞIŞ AZALMASI EN ÇOK BU BÖLGELERİ ETKİLEDİ

Temmuz ayında yağışlar, özellikle Marmara Bölgesi, Ege'nin bazı kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı. Bu durum, su kaynakları ve tarım için endişe verici bir tablo oluşturuyor. İstanbul'da temmuz ayında sadece 1 gün yağış görülürken, Yalova ise ay boyunca hiç yağış almayan tek il olarak kayıtlara geçti. Yalova'daki bu azalış yüzde 100'ü buldu.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR ARTTI

Yağışların genel olarak azalmasına karşın, bazı bölgelerde artışlar yaşandı. Denizli, Burdur, Ankara, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Adıyaman ve Kars çevrelerinde yağışlar yüzde 40'ın üzerinde arttı. Özellikle Karaman, Mersin ve Tunceli'de yağışlar normalinin iki katına kadar çıktı. En fazla yağış ise metrekareye 89 kg ile Rize'de kaydedildi.

EN KURAK TEMMUZ YAŞANDI

Son 65 yılın en düşük temmuz ayı yağışlarını yaşayan iller arasında Bartın, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Zonguldak yer alıyor. İzmir'de son 39 yılın, Balıkesir, Çanakkale, Karabük ve Kastamonu'da ise son 18 yılın en düşük temmuz ayı yağışları görüldü.

Yağışlı gün sayısı ortalaması da Türkiye genelinde düşerek 3,2 günden 2,8 güne indi. Bu durum, küresel iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.