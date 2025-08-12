Marmara’da korkutan düşüş! Son 65 yılda bir ilk: Eğer bu şekilde devam ederse...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde temmuz ayı yağış ortalaması, hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı döneminin gerisinde kaldı.

Normalde metrekareye 15,6 kg yağış düşerken, bu temmuz ayında sadece 9,6 kg yağış kaydedildi. Bu oran, normaline göre yüzde 39, geçen yılın temmuz ayına göre ise yaklaşık yüzde 71'lik bir düşüşe işaret ediyor.

YAĞIŞ AZALMASI EN ÇOK BU BÖLGELERİ ETKİLEDİ

Temmuz ayında yağışlar, özellikle Marmara Bölgesi, Ege'nin bazı kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı. Bu durum, su kaynakları ve tarım için endişe verici bir tablo oluşturuyor. İstanbul'da temmuz ayında sadece 1 gün yağış görülürken, Yalova ise ay boyunca hiç yağış almayan tek il olarak kayıtlara geçti. Yalova'daki bu azalış yüzde 100'ü buldu.