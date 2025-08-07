Marmaris’te 26 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuyla ilgili bir ihbar yapıldı. Yapılan ihbarın üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi müştereken yakalandı.