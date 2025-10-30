Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık tahliye olmuştu! Savcılık itiraz etti! 'İkiside katili cesaretlendirdi!'
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, 'yardım' suçundan beraat edip tahliye edilen iki sanık hakkındaki savcılık istinaf başvurusu gündem oldu. İstinaf gerekçesi, tahliye edilen sanıkların, cinayeti işleyen asli failleri 'cesaretlendirdiği' ve Mattia'nın 'karşı koyma iradesini zayıflattığı' yönünde.
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.
O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21 Ekim Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme, B.B. ve U.B.'nin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan en üst hadden, 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; cezalarda indirim uygulanmadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetti. Karar sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı istinafa başvurmuştu.
'SUÇ İŞLEME KARARINI KUVVETLENDİRDİLER'
Bölge Adliye Mahkemesi'ne savcının sunduğu istinaf dilekçesinde, olay günü B.B., U.B., A.Ö. ve M.A.D.'nin sabah saatlerinde Kadıköy Salı Pazarı'na geldiği, orada bulunan bir parkta ateşin etrafında bulunduktan sonra pazar içine girdikleri ve gezmeye başladıkları aktarıldı. Maktulle sanıkların 3 kez karşılaştıkları belirtildi.