Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık tahliye olmuştu! Savcılık itiraz etti! ’İkiside katili cesaretlendirdi!’

İlk tartışmanın B.B.'nin Mattia'nın omzuna çarpmasıyla başladığı B.B.'nin 'Bisiklet çetesi' diyerek laf attığı, maktulün de 'Bisiklet çetesi değil kaykay kardeşim' demesi sonrasında B.B.'nin 'Ben senin nereden kardeşin oluyorum, seni deşerim' diyerek maktulü ittiği ve tarafların çevredekilerin araya girmesine rağmen B.B.'nin husumet beslemeye devam ettiği ve yanındaki diğer çocuklarla birlikte maktulü aramaya başladığı kaydedildi. Saat 08.18 sıralarında yeniden karşılaştıklarında, B.B.'nin Mattia Ahmet Minguzzi 'nin arkasından yaklaşarak yumruk attığı, maktul'ün B.B.'yi iteklemeye çalıştığı esnafların araya girerek B.B.'yi uzaklaştırdığı ancak öfkesinin devam ettiği kamera kayıtlarında sabit olduğu kaydedildi.

Sanıkların birlikte saat 08.20 sıralarında yeniden karşılaştıklarında, B.B.'nin emanette kayıtlı bıçakla 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 'ye 6 kez arkadan vurduğu, U.B.'nin tekme attığı, diğer 2 çocuğun ise müdahale etmeden olay yerinde bulunarak eylemi kolaylaştırdığı ifade edildi. Sanık A.Ö. ve M.A.D., 3 karşılaşmada da eylemi sonlandırmak için hiçbir girişimde bulunmadığı, suçun işlenmesine katkı sağladığı, maktulün karşısında kalabalık bir grup oluşturarak onun direnme iradesini zayıflattığı aktarıldı. Sanık B.B. U.B.'nin eylemin asıl ve müşterek fail olduğu, A.Ö. ve M.A.D.'nin ise yardım eden sıfatıyla cezalandırılmaları istendi.

'YARDIM EDEN SIFATIYLA SORUMLU OLMALILAR'

Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan istinaf dilekçesinde, olay günü sanıklar A.Ö. ve M.A.D. açısından 'Suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak, suç işlemeye teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek' eylemlerinde bulundukları ve haklarında her türlü kuşkudan uzak şekilde, mahkumiyete yeterli delillerle sabit olmadığı gerekçesiyle yasaya aykırı olarak beraat kararı verdiği anlaşıldığı kaydedildi. A.Ö. ve M.A.D.'nin, ilk tartışmanın olduğu andan itibaren diğer 2 asli failin yanlarında bulunmuş olup onlarla birlikte planlı bir şekilde eylemden sonra da kaçtıkları, pazar içerisindeki kamera görüntüleri ve metrobüs durağındaki görüntülerden de izlendiği üzere A.Ö. ve M.A.D.'nin, müşterek failler tarafından hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ve vuku bulan olaylara müdahale etmedikleri gibi onların yanlarında bulunarak destek oldukları, maktulü ve arkadaşlarını pazar içinde aramaya devam ederek müşterek faillerin suç işleme kararlarını kuvvetlendirdikleri ve onları cesaretlendirdikleri tüm dosya kapsamından anlaşıldığı da yer aldı.